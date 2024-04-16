Eskişehir Kuyumculuk Mağaza Müdürü Emre Öztürk, bayram süresince kapalı olan piyasalarda altının hareketliliğinin devam ettiğini belirtirken düğün yapacak çiftlere ise “Düğün yapacaklara tavsiyemiz altınları şimdiden alarak, kenara koymaları yönünde olacaktır çünkü fiyatlar yükselmeye devam edecektir. Şuanda 1 gramlık altınların özellikle 22 ayarda satış ve üretimleri durdu” diyerek tavsiyelerde bulundu.

Ramazan Bayramı tatilinin ardından yaz aylarının gelmesiyle birlikte çiftler düğün hazırlıklarını yapmaya başladı. Çiftlerin düğün hazırlıklarında en önemli masraflarından biri takı ve altın alışverişi oluyor. Düğün hazırlığı yapan çiftlere tavsiyelerde bulunan Eskişehir Kuyumculuk Mağaza Müdürü Emre Öztürk, altın piyasası hakkında da bilgi verdi. 9 günlük bir Ramazan Bayramı tatili sırasında piyasalar kapalıyken altıdaki hareketliliğin devam ettiğini belirten Öztürk, bu hareketliliğe İsrail ile İran arasındaki krizinde tuz, biber olduğunun altını çizdi. Altın fiyatlarının yükselim eğiliminde olduğunu hatırlatan Emre Öztürk, çiftlere şimdiden takı alışverişini yapmaları yönünde tavsiyede bulundu.

“Bayram arifesinde gram altın fiyatları 2 bin 700 lira seviyelerine kadar yükseldi”

9 günlük bir Ramazan Bayramı tatili sırasında kapalı olan piyasaların hareketliliğini sürdürdüğünü aktaran Eskişehir Kuyumculuk Mağaza Müdürü Emre Öztürk, “9 günlük bir Ramazan Bayramı tatili geçirdik. Piyasalar kapalıyken hareketlilik devam etti ve altın fiyatları tavan yaptı diyebiliriz. Buna ek olarak İran ile İsrail hattındaki gerilim bu duruma birazcık daha tuz biber oldu diyebiliriz. Piyasalar bayram arifesinde kapalıyken gram altın fiyatları hızlı bir şekilde 2 bin 700 lira seviyelerine kadar yükseldi. Savaşın devam etmemesi ve tarafların geri çekilmesiyle beraber altın fiyatları küçük de olsa bir düşüş gösterdi ama piyasalardaki işçilik fiyatlarındaki yükseklikler hala devam etmektedir. Bu durum da piyasa hareketliliğini bozmamaktadır, o yüzden altın fiyatları hala yüksek seviyelerde seyretmekte. Özellikle yatırım yapacak müşterilerimize önümüzdeki günlerde bu seyrin devam edeceği yönünde bir bilgi verebiliriz” dedi.

“Tavsiyemiz altınları şimdiden alarak, kenara koymaları yönünde”

Düğün sezonunun açıldığını söyleyen Müdür Emre Öztürk, gelin ve damat adayların tavsiyelerini şöyle iletti;

“Onun haricinde düğün sezonumuz şuanda açıldı. Altın fiyatlarının yükselmesinden kaynaklı olarak düğün hareketliliği önceki sezonlara göre biraz düşük başladı. Bu sebeple altın fiyatlarındaki yükselişle beraber gelin ve damatlarımız yatırıma daha çok imkan sağlayan altınlara yöneldiler. Mesela bilezik yerine çeyrek altın, takı seti yerine ise bilezik tercih ettiler. Takıların alış şekilleri değişti diyebiliriz. Piyasadaki hareketlilik çok hızlı bir şekilde tepki veriyor ve altın fiyatları yükseliyor, bu durumda gelin ve damat adayları altın fiyatının daha da yükseleceği için korkuyor. Düğün yapacaklara tavsiyemiz altınları şimdiden alarak, kenara koymaları yönünde olacaktır çünkü fiyatlar yükselmeye devam edecektir. Şu anda 1 gramlık altınların özellikle 22 ayarda satış ve üretimleri durdu. Piyasada alım satımları devam ediyor ama bunun yerine 24 ayar 1 gramlık altınlar tercih ediliyor. Çeyrek altın yerine yine 1 gram 24 ayar altınlar tercih ediliyor, onun haricinde takılık ürünlerin yerine daha hafif ürünler; büyük setlerin yerine ise minimal ürünler tercih ediliyor. Tabi ki fiyatların yükselmesi bu durumda etkili oluyor.”