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Çorum’da yaklaşan yerel seçimler öncesi Kale Mahallesi Muhtarlığına aday olduğunu açıklayan Sıroğlu İletişim Turkcell Mağaza Müdürü Dudu Sir, muhtarlık seçimlerine oldukça iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Mahallesinde oldukça sevilen bir esnaf olan Dudu Sir, “Kalemizi birlikte inşa edeceğiz” sloganı ile çıktığı bu kutsal hizmet yarışı için tüm mahalle sakinlerinden destek istedi.

24 yıllık bir iş hayatına sahip olan Dudu Sir, hem anneliği ile hem de başarılı bir iş kadını olarak çevresine örnek bir kadın profili çiziyor. Kadınların ev ve iş hayatındaki başarısını yerel yönetimlerde de göstereceğinden hiç kuşkusunun olmadığını ifade eden Dudu Sir, aday olması için mahalle sakinlerinden yoğun teklif geldiğini ve bu teklife de kendisinin kayıtsız kalamadığını söyledi.

Mahalle sakinlerine gönülden hizmet etmek için aday olduğunu açıklayan evli ve 3 çocuk annesi Dudu Sir, “Evimin temizliğine, işyerinin düzenine gösterdiğim özeni mahallemin tüm cadde ve sokaklarına yansıtma sözü veriyorum. Kadın hamaratlığını mahallenin her köşesine yansıtarak ilgili kamu-kurum ve kuruluşlarımızla görüşerek sorunun adresi değil, çözümün adresi olmaya çalışacağım” dedi.

Muhtar seçilmesi halinde Kale Mahallesi’nin daha modern ve yaşanılabilir bir semt olması için elinden ne gerekiyorsa yapacağını ve mahalleliye hizmetkar olacağını kaydeden Dudu Sir, ayrıca mahallenin kentsel dönüşümü için de çaba göstereceğini belirtti.

Sosyal yardım konusuna da büyük hassasiyet gösterdiğini dile getiren Sir, adaletli olacağını ve Kale Mahallesi’nde gönül muhtarlığı yapacağını da sözlerine ekledi.