Diği çayında taşkınlar önlenecek'

Çorum’un Sungurlu İlçesi'nde, şehir merkezinden geçmekte olan Diği çayı kaynaklı taşkınların önlenmesi için başlatılan projede çalışmalar devam ediyor. DSİ tarafından yapımı devam eden Diği göleti projesinde yıllardır Sungurlu şehir merkezi için taşkın riski barındıran Diği Çayına karşı önlem alınıyor. Sungurlulara müjdeli haberi veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Sungurlu ilçemizde Diği Çayı kaynaklı taşkın sorununu çözüyoruz” dedi.

'İçme suyu ve tarımsal sulama suyu ihtiyacını karşılayacak'

Diği göleti projesi kapsamında çalışmaları kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “ Diği göleti sadece Diği çayı kaynaklı taşkınları önlemekle kalmayacak aynı zamanda son zamanlarda Sungurlu şehir merkezinde yaşanan içme suyu ihtiyacına ve tarımsal sulama ihtiyacına çözüm oluşturacak“ şeklinde konuştu.

'Gölet inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor'

Diği göleti projesinde çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Projede batardo imalatı tamamlandı diğer kısımları da hızlıca tamamlayarak hem yaşanabilecek bir afetin önüne geçmeyi hem de Sungurlulu hemşerilerimizin su ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

'4 Milyon metreküp su depolayabilecek'

Tamamlandığında 4 Milyon metreküp su depolayabilecek projenin Sungurlu için önemini çok iyi bildiklerini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, amaçlarının projeyi hız kesmeden bir an önce tamamlayarak, Diği çayı kaynaklı taşkın sorununu ve Sungurlu ilçemizin su sıkıntısını çözmek olduğunu ifade etti.