Saadet Partililer, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikast sonucu şehit edilmesi nedeniyle ilimizde de Kadeş Barış Meydanı'nda toplanarak, hem Filistin’e destek verdi hem de İsrail'i protesto etti.

Saadet Partisi Genel Merkez yöneticisi hemşehrimiz Ahmet Bölükbaş, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, SP İl, Merkez İlçe ve Kadın Kolları, Anadolu Gençlik Derneği yöneticileri ile çok sayıda vatandaşın destek verdiği eylem ile İsmail Haniye’nin İran’da suikaste uğramasından önce yaptığı vasiyet gibi “alanlara inin” çağrısı da karşılık bulmuş oldu. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile bulunan partililer tüm şehitler için dua da yaptı.

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, yaptığı basın açıklamasında İsrail ile ticari faaliyetlerine devam eden ülkeleri eleştirerek tüm Müslüman ülkelerin birlikte hareket etmesini ayrıca yeni Hamas Lideri olması beklenen Halid Meşal’ın ülkemize çağrılarak TBMM’de konuşturulmasını talep etti.

İsrail’in 7 Ekim’den beri sürdürdüğü vahşet ile acımasızlığın sürdüğünü, yakın tarihin en acımasız ve vahşi işgaline devam ettiğini belirten Cıdık: “Siyonist rejim kadın, çocuk, yaşlı demeden hunharca bir şekilde katliamlar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Hastaneleri, camileri, kiliseleri, okulları ve mülteci kamplarını dahi hedef alan terör devleti; tüm dünyanın gözü önünde bütün savaş suçlarını işlemiştir. İsrail hapishanelerinde Filistinli mazlumlara uygulanan işkence ve tecavüzler ise artık uygulanan zulmün ne denli korkunç olduğunu gözler önüne sermektedir. Evet! Gazze'de bir soykırım vardır ve bu soykırım tüm dünya devletlerinin gözü önünde yapılmaktadır. Srebrenitsa'da, Karabağ'da, Yemen'de ve nice İslam ülkesinde yaşananlar bugün Gazze'de tekrar etmektedir. İnsanlığın, vicdanın ve uluslararası hukuk ilkelerinin yok sayılarak işlendiği bu katliamlar, şimdiden tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. İsrail barışı, huzuru ve uluslararası hukuku hedef alarak tüm dünyayı büyük bir kaosa çekmektedir” dedi.

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Batı ülkelerinin yaşananlara karşı iki yüzlü politika izlediğini, İslam ülkelerinin de aylardır kınamanın ötesinde bir adım atmadığını kaydeden Faruk Cıdık: “İslam ülkelerinin yaşananları sadece izlemesi ve hatta kimisinin ticarete devam etmesi Müslümanların vicdanını yaralamıştır. Ülkemiz de başta olmak üzere ticarete devam eden bazı İslam ülkeleri; İsrail'in işlediği tüm suçlara ortak olmuştur. Silah sanayisinde kullanılan malzemeleri bile gönderen iktidar, tüm uyarılara rağmen aylarca ticarete devam etmiştir. "İsrail'le ticaret, Filistin'e ihanet." diyerek bu duruma tepki gösterenlerin darp edilerek göz altına alındığına dahi şahit olduk. İslam ülkelerinin bu sessizliği, İsrail'e cesaret veren en başat unsur olmuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yaşanan her vahşeti sadece kınamakla geçiştirmesi, soykırımın değirmenine su taşımaktan başka bir işe yaramamıştır. Bizler Necmettin Erbakan Hocamızın ilk günden itibaren söylediğini söylemeye, bölge ülkelerini ikaz etmeye devam ediyoruz. Ve diyoruz ki; İsrail'in yegåne hedefi bölge ülkelerini kana ve gözyaşına boğmaktır” diye konuştu.İsrail’in hedefinin sadece Filistin olmadığını ve tüm Müslüman coğrafyayı gözüne kestirdiğini, buna karşı İslam ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Cıdık, “Nehirden denize özgür Filistin bir hayal değil” dedi.