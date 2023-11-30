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Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Kızlar Hentbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 5 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde önceki gün son maçlar oynandı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan maçların ardından tüm maçlarını kazanan Dr.Sadık Ahmet Ortaokulu 8 puanla şampiyonluk kupasının sahibi olurken, 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Mimar Sinan Ortaokulu sayı averajı ile ikincilik kupasını aldı. Aynı puana sahip Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu üçüncü olurken, Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ise 2 puanla il birinciliğini dördüncü sırada tamamladı.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.