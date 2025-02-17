Tele 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Dr.Merdan Yanardağ, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun organizasyonu çerçevesinde, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 14.00’de Devlet Tiyatrosu’nda “Türkiye Nereye Gidiyor?” konulu söyleşi ve imza günü programına katılacak.

Programın açılış konuşmasını Doç.Dr. Mehmet Kanatlı, soru-cevap moderatörlüğünü ise Doç.Dr. Veysel Dinler yapacak.

Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel ile Doç.Dr. Veysel Dinler ve Ali Türksal, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı programa davet ettiler.