Sincan Çorumlular Derneği’nin düzenlediği “Çorum Gecesi” 19 Şubat 2025 Çarşamba akşamı saat 18.00’de Sincan Kültür Evi’nde yapılacak.
Murat Kafkas’ın Başkanı olduğu derneğin etkinliğinde, yöresel sanatçılar Gülsüm Kahraman ve Haydar Kemeç sahne alacak.
Mamak Belediye Başkanı, hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin’in Başdanışmanı İsmail Gençkurt, Cumartesi günü, emekli öğretmen Zakir Gündoğdu ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a Çorumlular Gecesi’nin davetiyesini verdi.
Editör: Haber Merkezi