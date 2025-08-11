Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından geçtiğimiz aylarda Dr. Pertevbey Sokaklara gerçekleştirilen ziyaretin ardından esnaflardan gelen talepler doğrultusunda ekipler çalışmalara başladı.

Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen ziyarette Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın değişim müjdesini verirken, altyapı çalışmalarının tamamlanma noktasına gelindiği Dr. Pertevbey Sokak’ta kaldırım ve asfalt çalışmaları da kısa süre içerisinde başlayacak.

Elektrik, doğalgaz ve Telekom firmalarının çalışmalarının tamamlanmasının ardından Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü de çalışmalarını tamamladı. Baştan aşağı yenileme çalışmaları gerçekleştirilen sokaklarda esnaflar çalışmaların hızlı ilerlemesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler.

YEDAŞ ile yapılan görüşmelerin ardından sokaklarda bulunan elektrik hatları tamamen yer altına alınırken, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çalışmaları esnaf ve muhtarla birlikte yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Aşgın: “Şehrimizde tekstil denince akla ilk gelen yerlerden olan, İnönü Caddesi'nin hemen arkasında yer alan Dr. Pertev Bey Sokağı'mızda ekiplerimiz çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Dr. Pertevbey Sokaklara estetik ve güzellik bakımından seviye atlatacağız. Esnafımız ve şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

