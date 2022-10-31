Dr. Mithat Cerit, karnında belirlenen ve daha sonra iyi huylu olduğu anlaşılan bir kitle nedeniyle ameliyat geçirmişti. Ameliyatın iyi geçmesine ve taburcu olmasına rağmen, sonradan başgösteren rahatsızlıkları yüzünden üç haftadır tedavi altında tutuluyordu ve son günlerinde de yoğun bakıma alınmıştı.

Merhum Neşet Cerit ve Emine Cerit’in oğulları, Elektrikçi Rıfat Cerit, Talat Cerit, Necdet Cerit ve Terzi Cevdet Cerit’in kardeşleri, Dahiliye Uzmanı Dr.Ayfer Cerit’in eşi, merhum Levent Cerit ile Bülent Cerit’in babaları, Çorum Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, Dr. Serhat Cerit ve Dr. Cihat Cerit’in amcaları olan Dr. Mithat Cerit’in cenazesi, saat 11.00’de Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alındıktan sonra Ulucami’ye getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Öte yandan Dağkarapınar Köyü’nden gelme Musa ve İse Çitli’nin anneleri, Şükrü Çitli’nin eşi Satı Çitli ile din görevlisi Seyit Seven’in eşi Birsel Seven’in cenazeleri de Ulucami’den kaldırıldı.

Cenaze törenine 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma ve merhumelere Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)

