21. Dönem MHP Çorum Milletvekili Dr. Melek Denli Karaca’nın ağabeyi, “merhum Alparslan Türkeş’in doktoru” olarak tanınan Em.Tb.Tuğgeneral Doç.Dr. Metin Denli (81), 16 Temmuz Salı günü vefat etti.

Merhum E.Alb. Ali Denli ve merhume Nigar Denli’nin oğulları, Nuran Denli’nin eşi, Beysün Karasu, Zeynep Füsun Tudan, Ali Denli ve Aytül Denli’nin babaları, Dr. Melek Denli Karaca ve Çetin Denli’nin ağabeyleri olan Metin Denli’nin cenazesi, dün, Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, Dr. Melek Denli Karaca’yı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.