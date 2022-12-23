Ülkücü Yazarlar Derneği Kurucu Genel Başkanı Dr. Hayati Bice, “Türk Dünyasının Manevi Birliği ve Güncel Gelişmeler” konusunda bugün saat 19.00’da Turgut Özal Konferans Salonu’nda Çorumlularla biraraya gelecek.

Çorum Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, uzun yıllardır, Türkistan ve bugün bütün Türk dünyasının manevi hayatında etkisi ve ruhani tasarrufu devam eden ve kendisine “Pir-i Türkistan”, “Hazret-i Türkistan” gibi yüceltici unvanlar verilip ismi ve hatırası saygı ile anılan büyük bir Mürşid-i kâmil; Türkler arasındaki ilk tasavvuf yolunun kurucusu Hoca Ahmed Yesevi alanındaki çalışmaları ile tanınan Dr. Hayati Bice’nin konferansına tüm Çorumluları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

