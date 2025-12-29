Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2015 yılında emekli olan Dr.Öğretim Üyesi Hasan Hüseyin Doğan’a, iki akademisyen; Doç. Dr. Veysel Dinler ve Prof. Dr. Hakan Reyhan editörlüğünde büyük bir sürpriz hazırlandı. “Armağan” kitap, Fakülte’de düzenlenen konferansta, Doğan Hoca’ya sunuldu.

Dr. Hasan Hüseyin Doğan, etkinliğin başında, kentleşme v e kalkınma ilişkisini ele alan bir konferans verdi. Daha sonra, Doç. Dr. Veysel Dinler ve Prof. Dr. Hakan Reyhan, hazırladıkları kitabı kendisine armağan ettiler. Hasan Hüseyin Doğan’a, Fakülte Dekanı Prof.Dr. Sabahat Kılıç teşekkür plaketi, Bölüm Başkanı Prof.Dr. Fatih Duman ise akademinin sembolü dolmakalem verdi. Ayrıca, kendisine çiçeklerle teşekkür edildi.

Kitap, Dr. Hasan Hüseyin Doğan için tam bir sürpriz oldu. Zira, bir yıllık hazırlık sürecinde, gerekli belgeler akademisyen kızı Dr. Gül Deniz Doğan Külahçı aracılığı ile temin edildi ve kendisinden özenle saklandı. Kitabı görünce duygulanan Hasan Hüseyin Doğan, mutluluğunu etkinliğe katılanlarla paylaştı ve bunun, hayatı boyunca aldığı en değerli hediyelerden biri olduğunu söyledi.

Programın devamında, 2014 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden emekli olan Dr. Yaşar Selçuk’a da fakülteye hizmetlerinden dolayı plaket verildi ve ayrıca Prof. Dr. Hakan Reyhan tarafından kendisine dolma kalem armağan edildi.

Editör Doç.Dr. Veysel Dinler, Dr. Hasan Hüseyin Doğan’ın, kişiliği, alanında yetkin, emek ve üretimiyle yol gösterici bir bilim insanı olması nedeniyle armağan kitaba değer görüldüğünü ifade etti.