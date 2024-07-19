TBMM Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan Milletvekili Tahtasız, emekli maaşlarına yapılan düşük maaşa atıfta bulunarak, “Gün gelecek devran dönecek, emekli, işçi, çiftçi, esnaf, atanamayan öğretmenler ve emekçi halkımız hakkını sizden alacak” şeklinde konuştu.

AKP iktidarının müjde diye duyurduğu emekli maaşının açlık sınırının da altında olduğunu, insanların umutsuz ve mutsuz olduğunu kaydeden Tahtasız, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Bir yanda açlık sınırının altında yaşayan emekliler ve asgari ücretliler, diğer tarafta Monako'da ıstakoz yiyenler.

Bir tarafta çay, simit hesabı yapanlar, diğer yanda 100 araçlı konvoyla gezenler.

Bir yanda ucuz et ve ucuz ekmek kuyruğuna girenler, bir yanda milyarlık ihale alanlar.

Bir yanda evinin kirasını ödeyemeyenler, diğer yanda sarayda yaşayanlar.

Bir yanda geçinemediği için bunalım sonucu intihar eden vatandaşlar, diğer yanda bir eli yağda bir eli balda yaşayan yandaşlar.

Bu zulüm düzenine denilecek çok şey var ama iki mısra yeterli; "Yiyin efendiler, yiyin. Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin."

Gün gelecek devran dönecek, emekli, işçi, çiftçi, esnaf, atanamayan öğretmenler ve emekçi halkımız hakkını sizden alacak.”

Editör: Haber Merkezi