Oda Başkanı Erdoğan Yılmaz, Perşembe Pazarı ve Cuma Pazarı’nın çatılarının kapatılmasıyla ilgili olarak başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere mahalle muhtarları ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

‘ÜRÜNLER BOZULMASIN’

DİYE ÇADIR AÇILIYORDU

Pazar esnafı olarak her zaman Çorum halkını ve belediyenin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini anlatan Erdoğan Yılmaz, pazar yerleri kapatılırken, yandan gelen güneş ve yağmurun direk olarak satış yaptıkları ürünlerin üzerine geldiğini, bundan dolayı da ürünlerin bozulduğunu dile getirerek pazarda bu sıkıntıların önüne geçmek için çadırların açıldığını belirtti.

Oda Başkanı Yılmaz, pazarların orta bölümlerdeki esnafların çatının ortasındaki bölümde ince malzeme kullanıldığı için direk olarak sıcağın ürünlere yansıttığı için çadır açtığını anlattı.

“DUYARLI DAVRANDI”

2014 yılından beri her toplantıda bu konuyu konuştuklarını ve çözülmeye çalıştıklarını hatırlatan Yılmaz, Belediye Başkanı Aşgın’ın çok duyarlılık gösterdiği ve sorunun giderilmesi için çalıştığını vurguladı. Erdoğan Yılmaz, Pazar esnafı olarak samimi yaklaşım gösteren Aşgın’ın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

ÇÖP KONTEYNERLERİ YETERSİZ

Pazar yerlerinin açılış ve kapanış saatlerinin sabah 08.00 ile akşam saat 20.00 olarak belirlendiğini kaydeden Yılmaz, bu saatleri arasında esnafın atıklarını ve çöplerini konteynerlere bıraktığını, ancak bu saatlerin dışında gelen insanların olduğunu, bu konuda insanlardan da açılış ve kapanış saatlerine riayet etmelerini beklediklerini ifade etti.

Yılmaz, Pazar yerlerinde konteyner sayılarının da yetersiz kaldığına dikkat çekerek, “Pazar yerlerinde kirliliğin en aza indirilmesi için konteyner sayısının çoğaltılması gerekiyor. Pazarcı esnafı olarak bu konuda da talebimizi başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a iletmek istiyoruz” diye konuştu.

EN DÜZENLİ ESNAF ÇORUM’DA

Türkiye’nin en düzenli ve ucuz sebze ve meyve satan pazarcı esnafının Çorum esnafı olduğunu iddia eden Başkan Erdoğan Yılmaz, Çorum esnafının herşeyin en iyisine layık olduğunun altını çizerek, pazarcı esnafı ile ilgili bazı haber ve paylaşımlarda olumsuz düşünceler paylaşanları da kınadığını ifade etti.

Olumsuz düşünce yazan ve paylaşanları da düşüncelerini pazarcı esnaflarıyla veya şikayet ettikleri konuları da zabıtalara iletmelerini isteyen Yılmaz, bu sayede pazarcı esnafının da gelen eleştirilerle ve şikayetlerle ilgili üzerine düşen payı alacağını kaydetti. Yılmaz, her türlü olumsuzluklara rağmen sabır gösteren pazarcı esnafını da kutladı.

“CUMARTESİ PAZARI’NIN

ÜSTÜ KAPATILMALIDIR”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a pazarcı esnafı için yaptığı hizmetlere bir kez daha teşekkür eden Erdoğan Yılmaz, Başkan Aşgın’dan aynı duyarlılığı Cumartesi Pazarı’nın üstünün kapatılması için de göstereceğinden emin olduğunu söyledi.

Cumartesi Pazarı’nın hafta sonu kuruluyor olması nedeniyle sadece bulunduğu mahalleye değil, tüm Çorum halkına hitap ettiğini altını çizen Yılmaz, “Cumartesi Pazarı’nın tüm Çorumlulara hizmet veren bir Pazar olması nedeniyle üstünün kapatılması ve örnek bir Pazar haline gelmesi en büyük arzumuzdur. 5-10 bin nüfuslu ilçelerde bile kapalı Pazar yerleri varken, Cumartesi Pazarı’nın bu şekilde olması Çorum’a yakışmamaktadır. Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan özellikle ricamız Cumartesi Pazarı’nın üstünün kapatılmasıdır” şeklinde konuştu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR