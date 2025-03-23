Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bekir Aksoy İlkokulu'nda 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Özel eğitim öğretmeni Yasemin Keyvan tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler down sendromu konusunda bilinçlendirilerek farkındalık kazanmaları sağlandı.

Programa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir ve Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutcu katıldı.

Etkinlik kapsamında öncelikle öğrenciler, down sendromuna dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir animasyon filmi izledi. Ardından, interaktif bir soru-cevap etkinliği ile down sendromunun ne olduğu, bu bireylerin yaşamda karşılaştıkları zorluklar ve toplumsal destek konuları üzerine sohbet edildi.

Daha sonra, down sendromlu olup çeşitli alanlarda başarı elde etmiş bireylerin hayat hikâyeleri öğrencilere sunularak, azim ve başarının her birey için mümkün olduğu vurgulandı.

Program, öğrencilerin etkinlikten edindikleri bilgileri paylaşmaları ve duygu düşüncelerini aktarmalarıyla sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ