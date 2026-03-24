Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) tarafından, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklara enerji sektörü tanıtıldı.

Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop’ta 2,5 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan YEDAŞ, iyilik kulübü kapsamında yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekledi. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, down sendromlu bireyler ve aileleri, Samsun’daki YEDAŞ Genel Müdürlük ve Eğitim Merkezi’nde ağırlandı.

Program kapsamında çocuklar ilk olarak Merkezi Uzaktan Kontrol ve Veri İzleme Sistemi Merkezi’nde (SCADA) gerçekleştirilen simülasyon çalışmasına katıldı. Saha ekiplerini yönlendirerek enerji dağıtım süreçlerinin nasıl yönetildiğini gözlemleyen katılımcılar, dijital sistemler üzerinden yürütülen operasyonlara da dahil oldu.

Etkinliğin devamında Eğitim Merkezi’nde enerjisiz alanda uygulamalı çalışmalara geçildi. Down sendromlu bireyler, uzmanlar eşliğinde sigorta değişimi gibi temel elektrik uygulamalarını deneyimledi. Hem öğretici hem de keyifli anların yaşandığı etkinlikte çocukların heyecanı dikkat çekerken, aileler de programın son derece faydalı olduğunu ifade etti.

Down-ÇED Samsun Dernek Başkanı Ulviye Demirci, bu tür etkinliklerin çocukların özgüvenini artırdığını belirterek, "Bireylerin farklı alanları tanıması ve aktif şekilde sürece katılması bizim için çok kıymetli. Bu anlamlı organizasyon için YEDAŞ’a teşekkür ediyoruz" dedi.

YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç ise sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini vurgulayarak, "Sadece elektrik dağıtım hizmeti sunmakla kalmayıp, toplumsal farkındalık oluşturan çalışmaları da önemsiyoruz. Bu tür etkinlikler hem farkındalık sağlıyor hem de gönüllülük anlayışını güçlendiriyor. Misafirlerimizi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" diye konuştu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı