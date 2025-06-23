Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin ile Türk sporunun tanınmış isimlerinden Sinan Engin’in avukat olan kızı Elif’in düğünü tüm Türkiye’yi salladı.

Çorum’da asrın düğünü olarak değerlendirilen düğün için ilimize gelen Çorum önceki Valilerinden Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım ve eşi Perihan Yıldırım, Çorum’un önceki Valilerinden, Emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy ve eşi Ayla Poroy ile 20. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin ilk olarak dostları Ahmet Ahlatcı’yı Eğridere Çarşısı içindeki Ahlatcı Kuyumculuk’ta ziyaret etti.

Yıldırım, Poroy ve Şahin daha sonra ise eşleri ile birlikte Ahlatcı Otomotiv Volkswagen Servis yanında bulunan Geri Dönüşüm Fabrikası alanında özel olarak oluşturulan 3 bin kişilik davetlinin katıldığı düğüne katılarak hem Ahmet Ahlatcı’yı kutladı hem de Elif & Ahmet Emin Ahlatcı çiftine mutluluklar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi