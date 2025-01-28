Çorum merkeze bağlı Kızılkır Köyü’nden Döndü Savun hayatını kaybetti.

Hacı İbrahim Savur’un eşi, Aşır Savur’un annesi olan Döndü Savur önceki gün vefat etti. Merhumenin cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda Dede Şahin Polat ve Dede Arif Demiral’ın önderliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Kızılkır köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal, bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.



Editör: Haber Merkezi