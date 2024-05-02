Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 5 Mayıs Pazar günü, sahasında Şanlıurfaspor’la oynayacağı maçı Eskişehir bölgesi Süper Lig hakemi Turgut Doman yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda, saat 16.00’da başlayacak maçta Turgut Doman’ın yardımcılıklarını Balıkesir bölgesinden Bilal Gölen ile Eskişehir bölgesinden Ali Tuna yapacak. Aksaray bölgesinden Volkan Okur ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Turgut Doman, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın ikinci kez maçını yönetecek. Doman, kırmızı-siyahlı ekibin 15 Ocak 2017’de, İstanbul’da Beylerbeyi ile 1-1 yönettiği maçta düdük çalmıştı.

Doman, Şanlıurfaspor’un da daha önce 1 maçında düdük çaldı. Şanlıurfa temsilcisi, Turgut Doman’ın yönettiği maçta, 2018-2019 Sezonunun 33.haftasında, İzmir’de Menemen FK ile 0-0 berabere kaldığı maçı yönetti.