Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle Çiftlikler Mahallesinde bulunan seralar ceviz büyüklüğündeki dolu sebebiyle zarar görürdü. Dolu sebebiyle Küçük Sanayi Sitesi'nde bazı araçların da kaportalarında göçükler oluştu.

İlçe merkezindeki yağış kırsal kesimde de etkisini gösterdi. İlçeye bağlı Alibey ve Konaca köylerinde şiddetli yağış çay ve dereleri taşırdı. Alibey köyünde çaydan taşan sel suları köy yolunu çamur havuzuna döndürdü. Bölgede jandarma ekipleri önlem aldı.

Editör: İHA AJANS