Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 2 dolandırıcılık, 2 hırsızlık ve 1 cinsel suçları olmak üzere toplam 22 şahıs yakalandı.

Ayrıca kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 1 erkek şahıstan 1 kadın bulunurken, diğerlerinin aranması çalışmalarına devam ediliyor.

Editör: UĞUR GÖRKEM