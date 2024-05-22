İl Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan genç komiser Yusuf Karatay, 17.05.2024 tarihi itibarı ile Ortaköy İlçe Emniyet Amiri olarak görevine başladı.

Samsun doğumlu olan Karatay, eğitimini yine doğduğu şehir olan Samsun’da tamamladı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan ve yüksek lisansını Ankara Gölbaşı Polis Akademisi’nde tamamlayan Karatay, 2021 yılından itibaren Bahçelievler Polis Merkezi Amirliği’nde görev yaptı.

Ortaköy İlçe Emniyet Amirliği görevine atanan Yusuf Karatay, göreve başladığı gün verdiği mesajda “Ortaköy ilçemizin tüm kurumlarla işbirliği içerisinde, ilçe halkına hizmet, huzur ve güvenin temini maksadıyla çalışma gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.