Ahlatcı, yapılan yatırımlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Çiftçilerimizin ve hayvan besicilerimizin üretim süreçlerini daha verimli hale getirecek bu projeler, tarımsal kalkınmamız için büyük bir adım. Çorum’umuza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı, yatırım kapsamında desteklenen projelerin şunlar olduğunu bildirdi:

“Sulama alanında toplam: 26.240.000 TL (Sungurlu Beşkız Göleti), Bitkisel üretim alanında toplam: 11.188.724 TL (Çorum İl Tarım Müdürlüğü Mısır Kurutma Tesisi Kurulumu, Oğuzlar Ceviz Üreticilerinin Desteklenmesi, İskilip Ceviz İşletme Tesisi). Hayvancılık alanında toplam: 13.895.423 TL (Çorum İl Gıda Kontrol Gıda ve Yem Laboratuvarı (Antibiyotik, Hormon ve Kalıntı Tespiti İçin), (Canlı Hayvan Müzayede Salonu Yapımı).

DOKAP destekleriyle hayata geçirilecek projeler, Çorum’da tarımsal üretimi artırırken çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin ekonomik gücünü de yükseltecek. Tarıma dayalı sanayi yatırımlarıyla şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak olan projeler, bölgedeki üreticilerin gelir seviyelerini artırarak sürdürülebilir tarımı destekleyecek.”

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum’a yönelik yatırımların devam edeceğini belirterek, “Üreticilerimizin yanında olmaya, şehrimizi daha güçlü bir tarım ve hayvancılık merkezi haline getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Editör: Haber Merkezi