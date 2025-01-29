Başkan Çizikci, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, yol yapım çalışmalarının Mart ayının ikinci yarısında başlayacağını belirtti.

Çizikci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Firma yetkilileri, İskilip ve İskiliplilerin yanında olduklarını samimiyetle ifade ettiler. En kısa sürede çalışmalara başlayarak konforlu ve güvenli bir yolu halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Biz devletimize güveniyoruz, hemşehrilerimizin de bizlere olan güveni tam olsun. Birlik ve beraberlik içinde İskilip’i hak ettiği en üst seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz. Yapım sürecinin hızla tamamlanarak vatandaşlarımızın ulaşım konforunun artırılması ve ilçemizin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlanması hedefleniyor”

Editör: Haber Merkezi