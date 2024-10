Mecitözü’ne bağlı Doğla Köyü’nde yetişen meşhur çiçek bamyası tahtını korumaya, ün salmaya devam ediyor. Bamya üretiminde Kargı İlçesi’nde olduğu kadar, Mecitözü İlçesi de iddialı.

Mecitözü’nün bazı köylerinde bamya üretimi her geçen yıl gelişirken, Doğla Köyü ise meşhur çiçek bamyası ile tanınıyor.

HERKES ÜRETİYOR

300 hanelik Doğla köyü, Sultaniye cinsi bamya üretimine ağırlık verdi. Köyde hemen hemen herkesin yetiştirdiği bamyalar, çiçek olarak toplanıyor ve pazarlarda, marketlerde kilosu ortalama 200 TL’den müşteriye sunuluyor.

Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı, aynı zamanda Mecitözü Öz Bölgesi Köyleri Dernek Başkanı Ömer Aydoğdu, bamya üreticilerini tarlada ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti, üretim potansiyeli hakkında bilgi aldı.

DOĞLA İDDİALI

Melek Aykaç ve Zekiye Yorulmaz isimli kadınlar, Doğla Köyü’nde domates, biber, salatalık, mısır, pancar, fasulye, patates, kavun-karpuz, soğan gibi sebzelerin ağırlıklı olarak yetiştiğini, bamyanın ise yaygın olarak üretildiğini söyledi.

Bamya üreticileri, köyde herkesin çiçek bamyası ektiğini dile getirerek, hem kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını, hem de üretim fazlası bamyayı satarak ekonomiye katkı sağladıklarını dile getirdi.

Bamyayı “çiçek bamya” olarak her gün tarladan topladıklarını, bir kısmını taze olarak, bir kısmını da kurutulmuş olarak pazarladıklarını anlatan Melek Aykaç ve Zekiye Yorulmaz, taze bamyanın kilosu 200, kuru bamyanın kilosu ise 1500-2000 TL arasında alıcı bulduğunu ifade etti.

“GENÇLER DE

ÖNEM VERSİN”

Doğla Köyü’nden Fatma Uysal isimli üretici ise yıllardır sebze üretimi ile uğraştıklarını, bamyanın bu bölgede bolca yetiştiğini ve son derece kaliteli bamya üretildiğini anlatarak, “Bamya üretmek oldukça zahmetli. Sağlık dostu bamya her ne kadar pahalı gibi gözükse de zahmetini göz önüne aldığınızda hiç de öyle değil. Günümüzde genç çiftçiler fazla kalmadı. Gençlere sebze-meyve üretimini tavsiye ediyoruz, özellikle de bamya üretsinler. Köyümüzde çok meşhur bamya yetişiyor” diye konuştu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR