İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan’ı ziyaret ederek sektörün sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Beraberinde; İYİ Parti İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Genel Merkez Teşkilat Danışmanı Erkan Yıldız, Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı Ayberk Cebe ve partililerle birlikte Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nı ziyaret eden Fatih Koca, Doğan ile bir süre sohbet ederek hem yeni görevinin hayırlı-uğurlu olmasını diledi, hem de sorunlar hakkında bilgi aldı.

İbrahim Doğan, son günlerde akaryakıta gelen zamların şoför ve nakliyeci esnafının belini büktüğünü söyledi. Doğan, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi konumdan kaynaklı, memleketimizin etrafını çevreleyen ateş çemberinden kaynaklı akaryakıt fiyatlarında çok hızlı bir yükselişin söz konusu olduğunun altını çizerek, “En büyük maliyet kalemimiz, en büyük girdi kalemimiz olan akaryakıta yapılan zamlar bizleri çok derinden etkiledi. Haksız rekabet koşulları ve ekonomik koşullar esnafımızı eziyor, mağdur bırakıyor” diye konuştu.

Hususi araçlarla şoför esnafının aynı mevzuata tabi olmasına itiraz ettiklerini de anlatan Doğan: “Adam evinden işine, işinden evine gidiyor günlük 10 km. yol yapıyor, sizler gece gündüz yüzlerce km. yol yapıyorsunuz aynı trafik mevzuatına tabi tutuluyorsunuz. O aracın ehliyeti de, sizin ehliyetiniz de 100 puanla gidiyor. Ticari araç şoförlerine, ekmeğini tamamen bu işten kazananlara ceza puanlarında esneklik tanınmasını istiyoruz. Bizim ceza puanımız 200’e çıkartılmalı, sınıra yaklaşıldığında ise uyarıda bulunulmalı” dedi.

Fatih Koca da sorunları yetkili mercilere ileteceklerini ve çözüm önerilerinin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Muhabir: SELDA FINDIK