Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç kadın, evinde ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 45 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yakınları Feride Aydemir'den (37) haber alamadı. İhbar üzerine genç kadının yaşadığı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan olmayınca, evin kapısı çilingir marifetiyle açıldı.

İçeriye giren ekipler, genç kadını doğalgaz borusuna asılı halde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede Aydemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: İHA AJANS