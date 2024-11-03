Sağlık Bakanlığı tarafından tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen oranlarının azaltılması, normal doğumun özendirilmesi ve nüfus artış hızını sürdürülebilir bir seviyede tutmak amacıyla “Normal Doğum Eylem Planı” hazırladı.

Çorum’da da bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, İlçe Toplum Sağlığı Merkezleri ve hastaneler tarafından gebe ve gebe yakınlarının bilgi alabileceği “doğal olan normal doğum” standı kuruldu.

Gebe okulu, gebelikte ve lohusalıkta beslenme, gebelik, doğum ve lohusalıkta fiziksel aktivite, gebelik, doğum ve lohusalıkta psikolojik destek, riskli gebelik, doğum çantası hazırlama, emzirme, yenidoğan sağlık taraması ve yenidoğan bakımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Editör: SELDA FINDIK