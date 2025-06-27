Çorum'un Dodurga ilçesinde kamu kurumlarının işbirliğiyle “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” isimli etkinlik düzenlendi. Program kapsamında öğrenciler ve velilere yönelik Dodurga Belediyesi Güreş Alanı'nda bilgilendirici ve eğlenceli bir şenlik düzenlendi.

Dodurga Toplum Sağlığı Merkezi, Dodurga İlçe Devlet Hastanesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa koordine edilen etkinliğe, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda öğrencilere, sağlıklı yaşam ve beslenme, UMKE, acil sağlık hizmetleri, ağız ve diş sağlığı, kişisel hijyen, bulaşıcı hastalıklardan korunma ve fiziksel aktivite gibi konularda teorik bilgiler sunuldu.

Bilgilendirmenin ardından öğrenciler, alana kurulan istasyonları gezerek konular hakkında uygulamalı tanıtımları izledi. Program, çeşitli fiziksel aktiviteler ve yaş gruplarına uygun yarışmalarla devam etti.

Eğitim sonunda öğrencilere “Sağlık Elçisiyim Belgesi” ve çeşitli hediyeler verildi.

Muhabir: Haber Merkezi