Dodurga Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı ürünlerden oluşan sergi, merkezin binasında gerçekleştirildi.

Serginin açılış kurdelesi, Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru tarafından kesildi.

Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el işi ürünler, geleneksel el nakışları ile ahşap ürünler ile gıda ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Davetliler, stantları gezerek kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı