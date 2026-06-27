Sınıfları ziyaret eden Kaymakam Gizem Tokur ile Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, öğrencilere karnelerini dağıtarak bundan sonraki eğitim hayatlarında başarı diledi.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Tokur, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Tokur, tüm öğrencilere sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yaz tatili geçirmeleri temennisinde bulundu.

Çetinkaya da bir eğitim öğretim yılının daha tamamlandığına dikkati çekerek, tüm öğrencilere başarı diledi.

Belediyenin eğitime desteklerinin süreceğini anlatan Çetinkaya, öğrencilere sağlıklı, mutlu ve huzurlu tatil geçirmelerini dileğinde bulundu.

Muhabir: Anadolu Ajansı