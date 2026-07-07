Çorum’un Dodurga ilçesinde haşhaş üretimine yönelik saha çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Dodurga Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede yetiştirilen haşhaş alanlarında incelemelerde bulunularak, hasat ve kırım süreci yerinde değerlendirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda üreticilerle bir araya gelen ekipler, haşhaş kırımı sürecini sahada inceleyerek üretim dönemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ürünün hasat ve kırım aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar, elde edilen ürünün uygun koşullarda muhafazası ve üretim sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin üreticilerle karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Saha çalışmaları kapsamında özellikle haşhaş kapsüllerinin olgunluk durumu, kırım işleminin doğru zamanda gerçekleştirilmesi ve ürünün yabancı maddelerden arındırılarak muhafaza edilmesi konularına dikkat çekildi. Ayrıca üreticilerin verimli ve kaliteli üretim yapabilmeleri için dikkat etmeleri gereken hususlar detaylı şekilde anlatıldı.

Muhabir: Haber Merkezi