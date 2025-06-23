Dodurga Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan tam 33 adet işyerini ihaleye çıkardı. Fırın, kahvehane, sanayide dükkan, pazar yeri ve park işletmesi gibi 33 iş yeri bugün ( 23 Haziran 2025 Pazartesi günü) yapılacak ihaleyle yeni kiracılarını bekliyor.

Dodurga Belediyesi, Esentepe, Doğu ve Ulucami mahallelerinde bulunan işyerlerini Belediye Meclis Salonu’nda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre açık artırma usulüyle kiralayacak.

İhale kapsamında kiraya verilecek işyerleri arasında; Esentepe Mahallesi Yunus Emre Bulvarı ve Pazaryeri Sokak üzerindeki dükkanlar, Çorum Caddesi ve Çorum 17. Sokak üzerindeki sanayi dükkanları, Doğu Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki kahvehane ve Çay Sokak’taki depo, Ulucami Mahallesi'ndeki Belediye ekmek fırını, Kayabaşı Parkı'nın işletmesi yer alıyor.

İhale ilanında her işyeri için ayrı ayrı aylık kira bedeli ve geçici teminat tutarları da açıklandı. Kiraya verilecek taşınmazların aylık bedelleri 1.100 TL ile 6.700 TL arasında değişirken, geçici teminat bedelleri ise 1.980 TL ile 12.060 TL arasında belirlendi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR