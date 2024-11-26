Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Çorum İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile bu konuda farkındalık yaratılmaya çalışıldığını belirterek, “Bütün çabamız, öncelikle şiddet ortaya çıkmadan önünü alabilmek ve kadını korumak… Bu doğrultuda şiddetin bütün türlerini; öncülleri, belirtileri, aşamaları ve korunma yollarıyla birlikte ele alan çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Bu yılki sloganlarının “Şiddete Seyirci Kalma” olduğunu ifade eden Fatma Nur Şenol, yerli yapım 14 diziyi kadına yönelik şiddet bağlamında incelediklerini anlatarak özetle şunları söyledi:

“İncelemeye konu olan 14 dizide, (toplamda 327 bölümde) 3013 kadına yönelik şiddet sahnesi tespit ettik. Türü ne olursa olsun, şiddetin ‘doğal’ ve ‘hayatın akışı içinde’ gibi hikâye edilmesi de, bireysel ve toplumsal tehdit olarak karşımızda duruyor. Şu bir gerçek ki, televizyon dizileri, makbul kadın modelini, kadının ailedeki rolünü ve toplumdaki konumunu belirlemede çok etkili bir güce sahip… Ve ne yazık ki, kadının insanlık onurunu hiçe sayan kadın temsilleri ve kadına şiddet örnekleri, bugün pek çok dizinin ana teması…Dizilerin içine serpiştirilen şiddet türleri, çoğu zaman estetize ve romantize edilerek, normalleştirilerek yansıtılıyor. Seyirci önceleri maruz kaldığı şiddet sahnelerine, bir zaman sonra taraf olmaya başlıyor. Ve kadına yönelik şiddetin bütün türleri, diziler aracılığıyla evimizin içine sızıyor.”