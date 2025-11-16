Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 3. Sokak (Kız Meslek Lisesi yakını) üzerinde kurduğu Özel Sağlık Meslek Hizmet Birimi’nin açılışına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Güngör Atak, Duran Keçeci, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Kaya, Ünal Ceylan, Ege Özceylan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Fatih Gök başta olmak üzere sivil toplum temsilcileri, çok sayıda sağlık personeli ile davetliler katıldı.

Mehtap ve Ahmet Ünal çiftinin kızları Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu Buse Ünal’ı tebrik eden katılımcılar duanın ardından kesilen kurdela ile merkezin açılışını yapmış oldu. Merkezde danışan kabulü için tüm teknik hazırlıklarının tamamlandığını, ölçüm ve değerlendirme alanları, beslenme danışmanlığı odaları ve gerekli ekipmanların hazır hale getirildiğini ifade eden Buse Ünal tüm Çorumluları merkezlerine davet etti.

Merkezde bireysel beslenme programları, kilo kontrolü, sporcu beslenmesi, gebelik ve emzirme dönemi beslenmesi, hastalıklara yönelik tıbbi beslenme tedavileri ve sağlıklı yaşam danışmanlığı gibi hizmetlerin sunalacağı, Buse Ünal’ın özellikle kişiye özel programlarla danışanların yaşam tarzına uygun, sürdürülebilir çözümler üretmeyi planladığı öğrenildi.

Merkezde yapılacak vücut analizleri, beslenme takibi, düzenli kontrol planlamaları ve eğitim odaklı danışmanlıkların, sağlıklı yaşam bilincini desteklemeyi amaçladığı kaydedildi. Düzenli aralıklarla seminer ve bilgilendirici etkinliklerin de planlandığı ifade edildi.

Hizmetlerin randevu sistemiyle yürütüleceği, başvuruların iş yerine doğrudan ya da iletişim kanalları üzerinden yapılabileceği açıklandı.

Merkezin açılışını yapan Milletvekili Tahtasız da vücut analizi yaptıran isimler arasında yer aldı.