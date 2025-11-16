Geçtiğimiz yaz aylarında Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren ve uzun zamandır yoğun bakımda yatan Ege Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ege Şahin’in ardından dedesi Niyazi Şahin de vefat etti.

Edinilen bilgiye göre; boğulma tehlikesinden dolayı uzun süredir Samsun’da yoğun bakım tedavisi gören Yoğunpelit Köyü’nden Rıza Şahin’in oğlu Ege Şahin, kısa bir süre önce Çorum’a sevk edildi. Hastanede torununu ziyaret eden dede Niyazi Şahin, gördüğü tablo karşısında fenalaşarak yere düştü. Bayılarak yere düşen ve kafasını beton zemine çarpan Niyazi Şahin, yoğun bakım tedavisine alındı.

Bu arada torun Ege Şahin, hayata veda etti. Torunundan sonra da dede Niyazi Şahin’in vefat haberi geldi.

DERİN ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU

Kadriye Şahin’in eşi, Emine, Rıza, Naki, Elif ve Cem Şahin’in babası olan Niyazi Şahin, konuşma ve duyma engelli olarak köyde yaşamını sürdürüyordu. Aynı aileden 2 gün arayla torun ve dedenin vefat etmesi, derin üzüntüye neden oldu.

Torun Ege Şahin, 14 Kasım’da toprağa verilirken, bugün (16 Kasım 2025 Pazar günü) ise dede Niyazi Şahin sonsuzluğa uğurlanacak.

Niyazi Şahin’in cenazesi, bugün saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek helallik alma erkanının ardından Yoğunpelit Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi