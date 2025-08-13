Diyanet-Sen Başkanı Şanal, Tarhan Köyü’nde yaşanan olayın ihtiyaçtan dolayı olduğunu vurguladı. Şanal, köyde başlayan bir dayanışma hikâyesinin, dışarıdan gelen provokasyonlarla gölgelenmeye çalışıldığını da vurguladı.

“BU BİR İNANÇ ÇATIŞMASI

DEĞİL, İHTİYAÇ MESELESİ”

Açıklamasında, köy muhtarı ve ihtiyar heyetinin aldığı kararın bizzat Alevi vatandaşlardan oluşan yerel yöneticiler tarafından alındığını vurgulayan Şanal, şunları söyledi: “Bu karar, bir inanç çatışması değil, tamamen ihtiyaç temelli bir çözümdür. Daha önce de benzer durumlarda cemevi hoparlöründen ezan okunarak sorun çözülmüştür. Köy halkının bu karardan rahatsız olmaması, yerel dayanışmanın en somut kanıtıdır. Karara karşı çıkanlar ise köyümüzdeki barış ortamını anlamayan ve sosyal medya üzerinden kışkırtma peşinde olan kesimlerdir.”

VALİLİK KARARINA TEPKİ

İsmail Şanal, Çorum Valiliği’nin hoparlörün sökülmesi ve köy yöneticileri hakkında soruşturma başlatması kararına tepki göstererek, “Bu müdahale çözüm yerine sorunu büyütmüştür. Soruşturmanın derhal durdurulmasını ve caminin çöken çatısının onarılarak ibadete açılmasını bekliyoruz” dedi.

“TARİHTEN DERS ALINMALI”

Diyanet-Sen Başkanı Şanal, Alevi vatandaşların bu durumdan rahatsız olmadığını, asıl amacın toplumsal barışı hedef almak olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı: “1980 darbesi öncesinde yaşananlar hâlâ hafızalarımızda. Bu tür provokatif yaklaşımlara itibar etmeden, tarihten ders alarak hareket etmeliyiz. Tarihte ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Anlaşması’nın yapıldığı bu topraklarda dayatmaya, ayrıştırmaya yer yoktur. Bu milletin kardeşlik ruhunu kimse bozamaz.”

Muhabir: Haber Merkezi