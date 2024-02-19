Şampiyonluk mücadelesi veren Gençlik Mimar Sinan Spor Kulübü, Alaca Belediyespor'un maç için verdiği 21 kişilik futbolcu isim listesinde, 2001 ve daha küçük doğumlu en az 6 futbolcu yazılması gerekirken 5 futbolcu yazıldığını, bunun da 2023-2024 Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Kitapçığının 10. Sayfasında, 1.maddenin a fıkrasında, Amatör Takımlarda Futbolcu Yaşı Uygunluğu başlığı altında yazılı kuralların ihlal edildiği, bu sebeplerden dolayı da müsabakanın kendi lehlerine 3-0 hükmen tescillenmesini talep etmişti.

Futbol İl Tertip Kurulu, yaptığı inceleme sonucu itirazı yerinde bulup dosyayı İl Futbol Disiplin Kurulu'na gönderdi. Avukat Ekrem Sülük başkanlığındaki İl futbol Disiplin Kurulu, Alaca Belediyespor kulüp temsilcilerine sözlü ifade için toplantıya çağırdı. Alacalı yetkililer, forma karışıklığı nedeniyle ikinci bir liste yazıp hakem odasına bıraktıklarını, ikinci listede bir kural ihlali bulunmadığını belirttiler. Bu savunma üzerine maçın orta hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz bilgi için Disiplin Kurulu toplantısına davet edildi. Boyraz, müsabaka listesi dışında ikinci bir liste almadığına dair beyanda bulundu.

Disiplin Kurulu, toplanan bilgi, belgeler ve savunmalar doğrultusunda, Alaca Belediyespor'u 3-0 hükmen yenik, Gençlik Mimar Sinan Spor Kulübü'nü ise 3-0 hükmen galip saydı.

Alaca Belediyespor'un 7 gün içerisinde TFF nezdinde karara itirazda bulunabileceği belirtildi.

Editör: RIFAT KARA