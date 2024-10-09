Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ikinci sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, milli ara öncesi oynadığı 8 maçta deplasmanlarda daha başarılı sonuçlar aldı.

EVDE 3 PUAN

Kırmızı-siyahlı ekip, 8 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi alarak 10 puan topladı ve milli araya 13.sırada girdi. Bu maçlarda 9 gol atan Ahlatcı Çorum FK, kalesinde ise 8 gol gördü. Evinde 4 maça çıkan Ahlatcı Çorum FK galibiyet sevinci yaşayamazken, Fatih Karagümrük’le 2-2, Sakaryaspor’la 1-1, Alagöz Holding Iğdır FK ile de 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip Kocaelispor’a ise 2-0 yenildi.

DEPLASMANDA 7 PUAN

Çorum temsilcisi, 8 maçın 4’ünü deplasmanda oynarken, sadece ilk hafta İstanbul’da Ümraniyespor’a 3-0 yenildiği maçtan puan çıkartamadı. 3.haftada konuk olduğu Bandırmaspor’la 0-0 berabere kalarak ilk deplasman puanını alan Ahlatcı Çorum FK, üçüncü deplasmanında, Ankara’da karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 4-0 yenerek aynı zamanda bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda oynadıkları son maçta ise Adanaspor’u 2-0 yenerek ikinci galibiyetlerini aldılar.