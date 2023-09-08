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Ahlatcı Çorum FK, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk 4 haftasındaki tüm puanlarını deplasmanda aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, evinde oynadığı iki maçı da kaybederken, deplasmanda çıktığı iki maçta 6 puan almayı başardı.

İSTANBUL’DA

3 PUANI 3

GOLLE ALDI

Ligin ilk haftasında, deplasmanda Tuzlaspor’a konuk olan Ahlatcı Çorum FK, Thomas’ın 5 ve 50.dakikalarda penaltılardan, 11.dakikada da Ferhat Yazgan’ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılırken, tarihindeki ilk 1.Lig maçını 3 puanla kapattı.

ŞOK YENİLGİ

İkinci hafta maçında, Süper Lig’den düşen Giresunspor’u konuk eden Ahlatcı Çorum FK, farklı galibiyet beklentilerine karşılık şok bir sonuç aldı. Çorum temsilcisi, sezonun ilk iç saha maçında, 25.dakikada Çekdar Orhan, 83.dakikada da Mert Han Kurt’un golleriyle 2-0 yenildi.

İZMİR’DEN DE

GALİBİYETLE

DÖNDÜ

Giresunspor yenilgisinin ardından İzmir’e giden Ahlatcı Çorum FK, üçüncü hafta maçında konuk olduğu Göztepe’yi 1.dakikada Geraldo, 16.dakikada da Atakan Akkaynak’ı golleriyle 2-1 yenerek, ikinci deplasmanından da 3 puanla döndü.

GENÇLER’E

TEK GOLLE

BOYUN EĞDİ

Ahlatcı Çorum FK, Göztepe galibiyetinin moraliyle, dördüncü hafta maçında konuk ettiği Başkent ekibi Gençlerbirliği’ne karşı, 45+2.dakikada Amilton’un attığı golle 1-0 kaybederek ikinci iç saha maçından da puansız ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı takım, lige verilen milli aranın ardından, 16 Eylül Cumartesi günü, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor’la karşılaşacak.