Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) Masa Tenisi Grup Birinciliği Çorum'da düzenlendi. 27 okuldan 110 sporcunun katılımı ile gerçekleşen grup birinciliği müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Erkekler kategorisinde Çorum'u temsil eden 23 Nisan Ortaokulu grubunu birinci sırada tamamlayarak Mayıs ayı içerisinde Kırşehir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Çorum'u temsil etmeye hak kazandı.

Kızlarda ise birincilik kürsüsüne Zonguldak TOKİ Yeni Mahalle Ortaokulu çıktı. Çorum'u kızlarda temsil eden Alaca Ortaokulu ise finallere veda etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ