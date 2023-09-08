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PFDK, kırmızı-siyahlı kulübe “taraftarlarının neden olduğu saha olayları” nedeniyle 56 bin lira para cezası keserken, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu VIP Tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verdi. Yani, VIP Tribün B bloktan bilet alan taraftarlar Sakaryaspor maçında tribünde yer alamayacaklar.

PFDK, Çorum FK’ya ayrıca seyirci sağlık odaları ile futbolcu ve hakem ilk yardım odasında paramedik personel veya doktor görevlendirilmemesinden dolayı “talimatlara aykırılık” nedeniyle de 56 bin lira para cezası kesti.