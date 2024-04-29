Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer akan Okullararası Küçük Erkekler Futbol Grup Birinciliği Kırşehir'de yapıldı. Grubunu lider tamamlayarak finale yükselen Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu finalde Ankara Ayaş Ortaokulu ile karşılaştı. Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa İdikut önderliğinde Emirhan, Enes, Gazi, Elyasa, Muhammed, Kaan, Fatih ve Emir oyuncu grubu ile final maçında mücadele eden Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu Fatih ve Gazi'nin golleri ile maçı 2-1 kazanarak yarı final grubuna yükseldi.

Editör: RIFAT KARA