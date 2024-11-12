2022 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapımına Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısındaki arazide başlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin inşaatı tamamlandı. Bina inşaatının tamamlanmasının ardından merkezin tefrişatına başlanırken, kadrolarının da hazırlandığı belirtildi.

50 üniteye sahip olan merkezin içerisinde ameliyathane ve yataklı servisler de yer alıyor. Yıl sonu hizmete açılması planlanan projede son rötuşlar yapılıyor.

Çorum Belediyesi de merkez için hazırlanan yol, kaldırım ve otopark çalışmalarını tamamlamak üzere, Bu kapsamda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Diş Hastanesi Başhekimi Abdullah Paydar’dan bilgi aldı.

Belediye Başkanı Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Açılış için gün sayan yeni Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizin etrafında yer alan yol, kaldırım ve otopark yapım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Diş Hastanesi Başhekimimiz Abdullah Paydar ile çalışmalarımızı yerinde inceledik” dedi.

Editör: NURDAN AKBAŞ