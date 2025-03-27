Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çorum'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bakan Memişoğlu, Valiliğe gelişinde Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Memişoğlu, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Çalgan'dan bilgi aldı.

Çorum Valiliği Toplantı Salonu'nda "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Çorum Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na katılan Memişoğlu, ardından İl Sağlık Müdürü Sinan Zehir'i ziyaret ederek, kentteki sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.



Daha sonra 200 yataklı devlet hastanesi inşaatını gezen Memişoğlu, incelemelerde bulundu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret eden Memişoğlu, Çorum programı kapsamında, kentte kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılış törenine katıldı.

Törende konuşan Memişoğlu, Türkiye’nin dünyanın en iyi sağlık hizmeti veren ülkesi haline geldiğini vurgulayarak, bunun özveri ile kurulmuş bir sistemin sonucu olduğunu kaydetti.

“Türkiye’nin sağlık alanındaki başarılarının konuşulduğu dönemde, bazıları maalesef nasıl kötü gösteririzin çabası içerisinde oluyor” diyen Memişoğlu, “Bizler sağlık camiası olarak gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye’de 137 tane Ağız Diş Sağlığı Merkezi, 44 tane Ağız Diş Sağlığı Hastanesi var. Şehir Hastaneleri’nde her türlü ameliyat yapılabiliyor. Sadece İstanbul’da son 5 senede 28 hastane açıldı. Bazıları eleştiriyor ama, aynı İstanbul’da 1972’den 2009’a kadar kaç tane 100 yatağın üstünde hastane açılmış? Bunları gençler bilmiyor ama anlatmamız lazım” dedi.



Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ettiklerini söyleyen Memişoğlu, “Çok güzel bir hastane. 200 yataklı hastanenin inşaatını ziyaret ettik. Şimdi 60 üniteli diş hastanesini açıyoruz. Birlikte hareket edip birlikte yürümemiz gerekiyor. Toplum olarak enerjimizi bir araya getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Çorum’un sanayi konusunda da büyük tecrübesi bulunduğunu kaydederek, Çorum’un tıbbi teknoloji üreten bir şehir haline de getirmesi gerektiğini vurguladı.

Memişoğlu, “ Çorum, belediyesiyle, üniversitesiyle, vekilleriyle bir bütün halinde geleceğe güvenle, iyi bir şekilde gidiyor” dedi.