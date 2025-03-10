Ahlatcı Çorum FK’nın Gençlerbirliği’ni 2-1 yendiği maçta sarı kart gören futbolculardan Coşqun Diniyev, ceza sınırına dayandı.
Ara transfer döneminde Bandırmaspor’dan kadroya dahil edilen Azeri orta saha oyuncusu, Balıkesir temsilcisinden 2 sarı, 1 kırmızı kartla gelmişti. Gençlerbirliği maçına ilk 11’de başlayan Diniyev, 37.dakikada gördüğü sarı kartla ceza sınırına geldi. 3 sarı kartı bulunan Diniyev, bundan sonraki ilk kartla birlikte cezalı duruma düşecek.
Ahlatcı Çorum FK’da, kaptan Ferhat, Atila, Atakan Akkaynak ve Atakan Cangöz de 3’er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.
Editör: Haber Merkezi