CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, 81 il başkanının kayyum uygulamasına karşı Esenyurt’taki buluşmasına katıldı.

İl başkanları, kayyum uygulamasına geçit vermeyeceklerini belirterek, “Kayyumlar eliyle demokrasimize ve millet iradesine kast edenlerle, sonuna kadar mücadele edeceğiz.Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” dediler.

CHP İl Başkanı Solmaz, 81 il başkanı olarak Esenyurt’un 40 mahallesinde saha çalışması yaptıklarını belirterek, “Çankırı İl Başkanımız Ahmet Şükrü Kanat ile birlikte Esenyurt Akşemsettin mahallesinde esnafımızla ve vatandaşlarımızla sohbet ederek gündeme dair görüş ve düşüncelerimizi paylaştık.” ifadesini kullandı.