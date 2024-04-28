Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Küçük Kızlar Voleybol Grup Birinciliği Amasya'da yapıldı. Hamit Kaplan Spor Salonu’nda oynanan grup maçlarının ilkinde Tokat Gençlikspor’a 3-1 yenilen Dinamikspor, ikinci maçında ise Sivas İl Özel İdare takımını 3-2 yendi. Üçüncü maçında Samsun Gençlikspor’a 3-0 mağlup olan küçük sultanlar son maçında Amasya Şehzadeler Voleybol’u 3-0 yenmesine rağmen topladığı 5 puanla grubunu üçüncü sırada tamamlayarak finallere veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, kendilerini test etmek adına oldukça önemli bir grup müsabakaları olduğuna vurgu yapılırken, 3 gün boyunca kendilerine ulaşım ve yemek konusunda destek veren Amasya Açı Okulları sahibi Malik Şakalakoğlu’na ve personellerine teşekkür edildi.