Tuncay Yılmaz, “Biz din adamlarına değil din adamı görünümlü hainlere karşıyız” ifadesini kullandı.
1963 yılı Şubat ayında vefat eden Abbas Külahi’yi 61. ölüm yıl dönümünde anan Tuncay Yılmaz, milli mücadelenin ve cumhuriyet değerlerinin yanında olan din adamlarının listesini yayınladı. Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek bu listedeki din adamlarını rahmet ve minnetle anacaktır. Milli mücadeleye destek vermeyen hiç kimse bizim din adamımız değildir. Milli mücadelede yer almayan hiç kimseye saygımız yoktur, olmayacaktır. Bizim anlayışımızda devlet kutsaldır. Bu kutsallığa zarar veren herkes haindir. 15 Temmuz darbesinden önce ve sonra eteğine sarıldıklarınız ne kadar hainse ise 100 yıl önce milli mücadeleye zarar veren hainlerde o kadar haindir” dedi.
Tuncay Yılmaz’ın yayınladığı listede şu isimler yer alıyor:
“Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetimin Reisi Müftü Hacı Tevfik Efendi
Denizli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İkinci Başkanı Müftü Ahmet Hulusi Efendi
Mardin Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Reisi Müftü Hüseyin Efendi
Belediye Başkanının riyasetinde kurulan Niğde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin birinci üyesi Müftü Süleyman Efendi
İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Reisi
Müftü Rahmetullah Efendi
Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Reisi Müftü Rıfat Efendi
Siirt Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi eski müftü Halil Hulki Bey
Kırşehir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Müftü Halil Hilmi Efendi
Karahisar Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Müftü Hüseyin Efendi
Zonguldak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Müftü İbrahim Efendi
Gümüşhane Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyesi Müftü Şükrü Efendi
Çarşamba Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyesi Müftü Mahmut Naim Efendi
Aksaray Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin üyesi Müftü Kadızade İbrahim Efendi
Urfa Müftüsü Hasan Efendi
Kozan Müftüsü Hafız Osman Efendi
Kadirli Müftüsü Osman Nuri Efendi
Manisa Müftüsü Alim Efendi
Edirne Saray Müftüsü Ahmet Efendi
Trabzon Müftüsü Mahir Hoca
Yozgat Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi
Kayseri Müftüsü Ahmet Remzi Efendi
Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri
Çorum Müftüsü Ali Efendi
Erzincan Müftüsü Osman Fevzi
Eskişehir Müftüsü Salih Efendi
Giresun Müftüsü Muhittin Efendi
Maraş Müftüsü Abdullah Mehmet
Van Müftüsü Ziya Efendi
Antalya merkezde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin üyesi Müftü Yusuf Talat
Mülhak ilçelerden Korkuteli'nde başkan Müftü Hüseyin Hilmi Efendi
Elmalı'da başkan Müftü Hacı Ömer Efendi
Alaiye'de üye Müftü Arif Efendi
Manavgat'ta reis Müftü Ali Rıza Efendi
Akseki'de üye Müftü Salim Efendi
Finike'de üye Kadı Ömer Lütfi Efendi.
Çorumlu Abbas Külahi Efendi.”
Tuncay Yılmaz, “Biz bu din adamlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Biz din adamlarına değil din adamı görünümlü hainlere karşıyız” dedi.
(Haber Merkezi)