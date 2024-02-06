Tuncay Yılmaz, “Biz din adamlarına değil din adamı görünümlü hainlere karşıyız” ifadesini kullandı.

1963 yılı Şubat ayında vefat eden Abbas Külahi’yi 61. ölüm yıl dönümünde anan Tuncay Yılmaz, milli mücadelenin ve cumhuriyet değerlerinin yanında olan din adamlarının listesini yayınladı. Yılmaz, “Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek bu listedeki din adamlarını rahmet ve minnetle anacaktır. Milli mücadeleye destek vermeyen hiç kimse bizim din adamımız değildir. Milli mücadelede yer almayan hiç kimseye saygımız yoktur, olmayacaktır. Bizim anlayışımızda devlet kutsaldır. Bu kutsallığa zarar veren herkes haindir. 15 Temmuz darbesinden önce ve sonra eteğine sarıldıklarınız ne kadar hainse ise 100 yıl önce milli mücadeleye zarar veren hainlerde o kadar haindir” dedi.

Tuncay Yılmaz’ın yayınladığı listede şu isimler yer alıyor:

“Amasya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetimin Reisi Müftü Hacı Tevfik Efendi

Denizli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İkinci Başkanı Müftü Ahmet Hulusi Efendi

Mardin Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Reisi Müftü Hüseyin Efendi

Belediye Başkanının riyasetinde kurulan Niğde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin birinci üyesi Müftü Süleyman Efendi

İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Reisi

Müftü Rahmetullah Efendi

Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Reisi Müftü Rıfat Efendi

Siirt Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi eski müftü Halil Hulki Bey

Kırşehir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Müftü Halil Hilmi Efendi

Karahisar Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Müftü Hüseyin Efendi

Zonguldak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Müftü İbrahim Efendi

Gümüşhane Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyesi Müftü Şükrü Efendi

Çarşamba Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti üyesi Müftü Mahmut Naim Efendi

Aksaray Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin üyesi Müftü Kadızade İbrahim Efendi

Urfa Müftüsü Hasan Efendi

Kozan Müftüsü Hafız Osman Efendi

Kadirli Müftüsü Osman Nuri Efendi

Manisa Müftüsü Alim Efendi

Edirne Saray Müftüsü Ahmet Efendi

Trabzon Müftüsü Mahir Hoca

Yozgat Müftüsü Ahmet Hulusi Efendi

Kayseri Müftüsü Ahmet Remzi Efendi

Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri

Çorum Müftüsü Ali Efendi

Erzincan Müftüsü Osman Fevzi

Eskişehir Müftüsü Salih Efendi

Giresun Müftüsü Muhittin Efendi

Maraş Müftüsü Abdullah Mehmet

Van Müftüsü Ziya Efendi

Antalya merkezde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin üyesi Müftü Yusuf Talat

Mülhak ilçelerden Korkuteli'nde başkan Müftü Hüseyin Hilmi Efendi

Elmalı'da başkan Müftü Hacı Ömer Efendi

Alaiye'de üye Müftü Arif Efendi

Manavgat'ta reis Müftü Ali Rıza Efendi

Akseki'de üye Müftü Salim Efendi

Finike'de üye Kadı Ömer Lütfi Efendi.

Çorumlu Abbas Külahi Efendi.”

Tuncay Yılmaz, “Biz bu din adamlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Biz din adamlarına değil din adamı görünümlü hainlere karşıyız” dedi.

(Haber Merkezi)