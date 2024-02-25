Kurulduğu ilk günden beri İletişim Uzmanı - Diksiyon Eğitmeni - Spiker Meltem Danışman Çınar tarafından verilen eğitimler, her yaş ve meslekten herkese açık olarak devam ediyor.

TOPLULUK KARŞISINDA HİTABET

VE ETKİLİ BEDEN DİLİ EĞİTİMLERİ

Bahabey Caddesi Diş Hastanesi karşısında 13 yıldır devam eden Diksiyon kurslarında diyafram nefesi, artikülasyon uygulamaları, Türkçeyi doğru, düzgün ve etkili konuşma, Topluluk karşısında hitabet ve beden dili eğitimleri uygulamalı olarak veriliyor.



KURS SONUNDA ÜNİVERSİTE

ONAYLI DİKSİYON BELGESİ

Kurs Salı ve Perşembe günleri 18.30 - 21.30 saatleri arasında devam ediyor. 5 hafta süren 30 saatlik eğitimin ardından kursiyerler üniversite onaylı bir sertifika belgesine sahip oluyor.

KURS KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Bahabey Caddesi Diş Hastanesi karşısında bulunan Hititsem’de yeni sınıflar için başvuruların kabul edildiği açıklandı.

Diksiyon eğitimi ve diğer düzenlenen kurslarla ilgili bilgi almak isteyenlerin Hititsem’e bizzat müracaat etmeleri yada merkezin www.hititsem.hitit.edu.tr adresine veya 0 364 222 10 00 nolu telefonuna ulaşması yeterli.